Ставка рефинансирования снижена на 0,25 пунктов до 6% годовых

В ходе состоявшегося 14 февраля в учебно-исследовательском центре Дилижана при Центральном банке РА заседания Совет ЦБ постановил снизить ставку рефинансирования на 0,25 пунктов, доведя ее до 6% годовых.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Центробанка РА.

В январе 2017 года был зафиксирован 2,6-процентный рост – против 2,2% в аналогичный период прошлого года, в результате чего 12-месячная инфляция ослабла, достигнув уровня в 0,6%.

Сформировавшиеся во внешнем секторе тенденции в основном сохранились: мировая экономика продолжает расти мендленными темпами, а на международных товарных рынках сохранились определенные инфляционные развития.

По оценкам Совета ЦБ, в ближайшие месяцы не ожидается существенного инфляционного воздействия со стороны внешнего сектора.

Совет констатирует, что для 2016 года оценки экономического роста снизились в основном в связи с воздействием факторов предложения.

В то же время, постепенно восстанавливается внутренний спрос, особенно за счет проводимой в 2015-2016 гг. денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

Совет ЦБ считает, что проводимая до сегодняшнего дня политика создала достаточные стимулы для нейтрализации инфляционной среды в 2017 году и для достижения целевого уровня инфляции прогнозируемого горизонта. Однако будущие возможности традиционной денежно-кредитной политики остаются ограниченными.

Тем не менее, оставаясь верными задаче обеспечения стабильности цен, ЦБ, в случае необходимости посредством имеющихся механизмов отреагирует адекватно, обеспечив в короткий период реализацию целевой инфляции.

Ставки ломбардных РЕПО и банковских фондов установлены в размере 7,5% и 4,5%, соответственно.