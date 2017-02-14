Армянский народ принял меня и мою семью на самом высоком уровне: талыш Шагин Мирзоев

Талышский блогер, участник талышского освободительного движения Шагин Мирзоев, который несколько дней назад попросил временное убежище в Армении для себя и своей семьи, послал в редакцию агентства «Талыш инфо» письмо, в котором представил хорошие условия, созданные в Ереване для него и его семьи.

Как передает «Арменпресс», Мирзоев пишет, что армянский народ принял его и его семью на самом высоком уровне. Тяжелобольную жену активиста сразу же поместили в больницу, где будут ее лечить. «Власти Армении обеспечили Шагина Мирзоева и двых его детей жильем и средствами связи. В данный момент вся семья находится под протекцией ООН и Красного Креста»,- пишет агентство «Талыш инфо».

Цитируя концовку письма Шагина Мирзоева, агентство сообщает, что его семья и вообще талыши относятся к Армении с особым уважением. Он и дети чувствуют себя хорошо и в безопасности, довольны отношением, проявленным к ним.

МИД Армении 11-го февраля сообщило о том, что Мирзоев и его семья сбежали из Азербайджана и просят временного убежища. «К властям Армении обратился гражданин Азербайджана Шагин Мирзоева, попросив временное убежище в Армении, поскольку он является по национальности талышем, является членом Совета по талышской культуре, корреспондентом газеты «Толыши Садо». Он был вынужден убежать из Азербайджана, поскольку испытывал давления по этно-религиозным признакам, и приехал в Армению вместе со своей семьей. Власти Армении отнеслись к его проьбе положительно»,- сказано в сообщении.