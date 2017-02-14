Копенгаген возглавил рейтинг самых комфортных городов мира составленный международным агентством недвижимости Savills.

Параметр "комфорт проживания" включает ряд показателей, относящихся к качеству городской среды, в том числе уровни загрязнения, качество парков, уровни преступности, здравоохранение, равенство заработной платы и время, затрачиваемое на дорогу до работы, говорится в сообщении компании.

На втором и третьем месте в рейтинга самых комфортных городов находятся Стокгольм и Мельбурн,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также компания составила рейтинг городов по качеству развлекательной инфраструктуры, в котором лидирует Лондон.

Второе и третье место в нем заняли Нью-Йорк и Токио.