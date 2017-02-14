Глава МИД: не все ожидания Минска от интеграции на постсоветском пространстве оправдались

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что не все ожидания Минска от интеграции на постсоветском пространстве оправдались, но он остается ее активным сторонником.

"Наша страна всегда занимала лидирующие позиции в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, стоя у истоков Содружества независимых государств, Союзного государства Белоруссии и России, а также Евразийского экономического союза", - сказал он сегодня на заседании комитета национальных координаторов Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ).

Министр подчеркнул, что "не все наши ожидания оправдались, но мы остаемся активными сторонниками более тесной экономической и социальной интеграции в регионе во имя нашего общего блага",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.







