Внедренная в Оперном театре система перевода сделает спектакли более привлекательными для туристов

При участии министра культуры Армении Армена Амиряна в зале Ереванского национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна 14 февраля впервые был задействован электронный щит с переводом.

“Посредством данной программы будут переводиться тексты оперных спектаклей, что сделает их более доступными как для армянского, так и для зарубежного зрителя”, - по сообщению , «Арменпресс» заявил министр.

По его словам, в стране еще более повысится интерес к современному искусству.

Амирян подчеркнул, что в фойе оперного театра будут установлены мониторы, которые в ходе спектакля обеспечат прямой эфир со сцены.

Электронная система перевода внедрена при поддержке банка «ArmSwissBank».

“Для реализации данной программы мы предоставили 10 000 долларов. В случае успеха мы готовы сотрудничать и с другими культурными очагами”, - отметил исполнительный директор банка Геворк Мачанян.

Художественный руководитель Оперного театра Константин Орбелян отметил, что в настоящее время они работают над переводом армянских опер. “Мы готовимся к туристическому сезону. Будут переводы на английском, русском, и даже на иранском языках”, - подчеркнул Орбелян.

“Если данная инициатива окажется успешной, мы реализуем ее и на других театральных сценах Армении”, - заключил министр культуры РА.