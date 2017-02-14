Ваган Мартиросян примет участие в межународном экономическом форуме Германия- Армения

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян и возглавляемая им делегация 15-го февраля примут участие в межународном экономическом форуме Германия-Армения.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в форуме примут также участие представители деловых кругов Германии и Армении.

Пройдут отраслевые обсуждения по 3 основным наравлениям – ИТ-отрасль и телекоммуникации, транспорт и дорожное строительство, энергетика.

Наша делегация представит участникам форума достижения в областях ИТ-отрасль и телекоммуникации, транспорт и дорожное строительство, с целью поиска возжможного сотрудничества.