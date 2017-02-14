Американская пара поселила у себя дома огромного бизона

Пара из Техаса поселила у себя дома бизона и относится к нему как к любимому питомцу.

О необычном домашнем животном 60-летний Ронни Бриджес, известный как "заклинатель бизонов", и его 44-летняя жена Шеррон рассказали журналу Inside Magazine.

Бизона зовут Дикая штучка (Wild Thing), ему 11 лет и у него есть собственная спальня в техасском доме Ронни и Шеррон, которые, как отмечает издание, "безумно его любят".

"Он наш домашний питомец. На улице он довольно буйный, но в доме он настоящий джентльмен", — рассказывает Бриджес,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Бриджес шутит, что проводит с Дикой штучкой больше времени, чем с женой.

"Люди, которые не знают меня, думают, что я сошел с ума. А те, кто со мной знаком, точно знают, что я сошел с ума", — заявляет техасец.