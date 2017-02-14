Британцы начали планировать путешествия на основе ДНК человека
Британская компания Travel Unwrapped начала предлагать путешественникам туры, маршруты которых включают места проживания их предков. Эксперты планируют направления на основе ДНК туриста, сообщает во вторник, 14 февраля, интернет-журнал 34travel.me.
Для начала клиент должен заказать набор для взятия пробы ДНК. Затем он отправит генетический материал по почте экспертам фирмы.
Специалисты проведут анализ и среди более чем 80 регионов по всему миру определят места, где жили предки заказчика. После этого клиент может отправиться в путешествие по данным направлениям,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
На подобное исследование уходит 10-12 недель. Стоимость набора для взятия пробы составляет 169 долларов. При этом половину суммы вернут в случае бронирования тура через Travel Unwrapped.