Немецкие социал-демократы обогнали по поддержке партийный союз Меркель

Тенденция роста поддержки Социал-демократической партии Германии (СДПГ) после решения выдвинуть кандидатом в канцлеры Мартина Шульца продолжилась, как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским институтом INSA, социал-демократам в феврале удалось даже обогнать партийный союз канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС.

Если за христианских демократов Меркель по-прежнему готовы голосовать около 30% избирателей, то за социал-демократов – уже целых 31%. За январь-февраль этого года партия продемонстрировала стремительный рост в опросах – на 10%. Теоретически, если тенденция продолжится, она может позволить сменить расстановку политических сил в республике и дать возможность социал-демократам сформировать федеральное правительство в коалиции с "Левыми" и "Зелеными", у которых, по данным опроса, сейчас 10% и 7%,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября.