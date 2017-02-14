В ООН назвали дату межсирийских переговоров в Женеве

Женевский офис ООН готовится к началу межсирийских переговоров 23 февраля, однако не исключает, что может быть новая подвижка в дате, заявила на брифинге журналистам пресс-секретарь женевского офиса ООН Алессандра Велуччи.

"Если бы я могла говорить о 100% вероятности, я бы играла в лотерею. Но сценарий на сегодняшний момент – 23 февраля. Если что-то изменится, мы скоро узнаем, но пока нет указаний на то, что это поменяется", — сказала она, отвечая на вопрос о том, на 100% уверены ли в ООН, что переговоры начнутся 23 февраля,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.