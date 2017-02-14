Министерство финансов Армении хочет восстановить правовую норму обязательного аудита. Как передает «Арменпресс», об этом 14-го февраля в беседе с журналистами сказал замминистра финансов Армении Давид Ананян.

Он напомнил, что в 2011 году в закон о бухгалтерском учете и отчетности были внесены изменения, и было внесено понятие «крупное предприятие», к которым отнесли предприятия с годовым доходом минимум в 1 млрд драмов. До 2014 года крупное предприятие было обязано до сдачи годовой отчетности пройти аудит, что позже было отменено.

«Мы предлагаем восстановить правовую норму обязательного аудита с внесением поправок в понятие «крупное предприятие», введя 3 оценочных критерия: показатель прихода – порог в 2 млрд драмов, балансовая стоимость активов, среднее число работников за 3 года - порог в 100 человек»,- сказал замминистра финансов Армении Давид Ананян.

По его словам, эти изменения коснутся 250-300 из 1000 крупных предприятий.