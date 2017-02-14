Подписан договор о сотрудничестве между Ереванским и Российским театральными институтами

Между Ереванским государственным институтом театра и кино (ЕГИТК) и Российским государственным институтом театрального искусства (РГИТИ) 14 февраля был подисан 5-летний договор о сотрудничестве. В рамках договора будут организованы двусторонние визиты студентов и преподавателей, а также состоится обмен опытом.

По сообщению «Арменпресс», в рамках официального визита в Ереванском государственном институте театра и кино приняли делегацию Российского государственного института театрального искусства во главе с ректором вуза Григорием Заславским.

Ректор ЕГИТК Д. Мурадян подчеркнул важность восстановления отношений.

“Многие десятилетия целое поколение наших театральных деятелей прошли богатую и профессиональную школу РГИТИ. Сегодня они являются лидерами в нашей культурной жизни. Это балетмейстер Вилен Галстян, режиссеры Рубен Бабаян, Сос Петросян. Наш проректор Ованнес Авагян также учился в аспирантуре российского вуза. Присутствие этих людей свидетельствует о важнейшей роли взаимоотношений между ЕГИТК и РГИТИ. Для нас очень важно восстановить связи, предоставить подобные возможности и молодому поколению также”, - отметил он.

Ректор РГИТИ Григорий Заславский, в свою очередь, отметил, что весьма рад, что в рамках установления международного сотрудничества Армения является второй страной, которую они посещают. Он выразил надежду, что как в Армении гордятся проведенными с пользой в РГИТИ годами, так же через некоторое время их выпускники будут с гордостью рассказывать о полученном в Ереване интересном опыте.

В рамках официального визита 14 февраля делегация РГИТИ в армянском вузе посмотрит спекталь “Шекспировские страсти”, а также посетит Музей-институт древних рукописей Матенадаран.

Анна Григорян