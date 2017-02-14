500-килограммовую египтянку доставили в Индию для лечения

Весящая полтонны египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати, считающаяся самой тяжелой женщиной в мире, прибыла в Индию для лечения. Об этом сообщает Yahoo News.

Перед операцией Эман посадили на специальную диету. В течение следующих 25 дней она будет употреблять только жидкую пищу. Ожидается, что в результате женщина сбросит около 50 килограммов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Бариатрическая операция должна сократить вес египтянки еще на 150 килограммов. После этого женщину ждут пять месяцев физиотерапии под наблюдением индийских специалистов. Медики надеются, что к концу лечения она научится сидеть и сможет самостоятельно принимать пищу.