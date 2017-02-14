Время в Ереване: 11:07:36,   14 Февраль

В Армении и НКР 18-19-го февраля осадков не ожидается


С 15-го февраля на территории  республики в значительной части областей ожидаются осадки. 16-го февраля – Лори, Тавуше, Сюнике и НКР ожидается слабый снег. Как сообщили «Арменпресс» из гидрометцентра МЧС Армении, 17-го февраля в Сюнике и НКР ожидается слабый снег, местами – туман.  В Армении и НКР 18-19-го февраля осадков не ожидается.

Ветер – северо-западный, скорость ветра составит 3-8м/сек. Температура воздуха в Армении 17-18-го февраля постепенно понизится на 8-10 градусов.

В Ереване 15-го февраля ожидаются переменные осадки. 16-го февраля ожидается переменная облачность.  17-19-го февраля осадков не ожидается.



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