С 15-го февраля на территории республики в значительной части областей ожидаются осадки. 16-го февраля – Лори, Тавуше, Сюнике и НКР ожидается слабый снег. Как сообщили «Арменпресс» из гидрометцентра МЧС Армении, 17-го февраля в Сюнике и НКР ожидается слабый снег, местами – туман. В Армении и НКР 18-19-го февраля осадков не ожидается.

Ветер – северо-западный, скорость ветра составит 3-8м/сек. Температура воздуха в Армении 17-18-го февраля постепенно понизится на 8-10 градусов.

В Ереване 15-го февраля ожидаются переменные осадки. 16-го февраля ожидается переменная облачность. 17-19-го февраля осадков не ожидается.