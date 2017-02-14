Посол в КНР: около пяти тысяч китайских боевиков воюют в Сирии

Около 5 тысяч террористов, выходцев из китайского Синьцзян-Уйгурского автономного района, воюют на территории Сирии, куда перебрались через Турцию, заявил в интервью РИА Новости посол Сирии в Китае Имад Мустафа.

"Во-первых, количество террористов-выходцев из Китая значительно увеличилось с ходом конфликта. В настоящее время мы можем говорить о 5 тысячах боевиков…", — сказал Мустафа.

Во-вторых, по словам сирийского посла, многие из этих боевиков перебрались в Сирию со своими семьями,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сирийский посол подчеркнул, что "100% китайских боевиков перебрались в Сирию через Турцию".

"Да, через Турцию. Никто из них никогда не приезжал из Швейцарии, Швеции или из других стран… 100% из них прибыли в Сирию из Турции. Они (Турция — ред.) обеспечивали им условия для переброски в Сирию, также как они делали для ДАИШ. ", — подчеркнул посол.

"Как иностранный дипломат я могу сказать, что без поддержки, подстрекательства, идеологической манипуляции со стороны Турции, они бы не существовали " — даже самое название взывает много ассоциаций в голове", — заключил посол.

На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, по данным китайских властей, действует террористическая группировка "Восточный Туркестан", которую Пекин обвиняет в связях с международными террористическими организациями, в частности, "Аль-Каидой". Как сообщалось в СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет их в лагеря подготовки экстремистов в Сирии и Ираке.