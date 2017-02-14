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Верховный орган РПА созвал заседание для уточнения пропорционального списка РПА


14-го февраля  ВО РПА созвал заседание исполнительного органа. Об этом «Арменпресс»  сообщил председатель оргкомитета РПА Рубен Тадевосян.

 «Заседание исполнительного органа ВО РПА состоится сегодян, в 18:00»,- сообщил председатель оргкомитета РПА Рубен Тадевосян.

На вопрос, будет ли опубликован после заседания состав пропорционального списка РПА, Рубен Тадевосян ответил: «Когда решение будет принято, его опубликуют».

После заседания исполнительного органа ВО РПА 11-го февраля зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов представил территориальные списки и заявил, что состав пропорционального списка РПА будет известен после очередного заседания исполнительного органа ВО РПА.



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