Верховный орган РПА созвал заседание для уточнения пропорционального списка РПА

14-го февраля ВО РПА созвал заседание исполнительного органа. Об этом «Арменпресс» сообщил председатель оргкомитета РПА Рубен Тадевосян.

«Заседание исполнительного органа ВО РПА состоится сегодян, в 18:00»,- сообщил председатель оргкомитета РПА Рубен Тадевосян.

На вопрос, будет ли опубликован после заседания состав пропорционального списка РПА, Рубен Тадевосян ответил: «Когда решение будет принято, его опубликуют».

После заседания исполнительного органа ВО РПА 11-го февраля зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов представил территориальные списки и заявил, что состав пропорционального списка РПА будет известен после очередного заседания исполнительного органа ВО РПА.