Палубная авиация атомного авианосца "Джордж Буш", находящегося в восточной части акватории Средиземного моря, приступила к нанесению авиаударов по целям "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической организации) на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

"Высокоточные удары, которые наносит авианосная ударная группа "Джорджа Буша" из восточного Средиземноморья, продолжают демонстрировать огромную боеспособность и гибкость военно-морских сил США", - заявил командующий 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Кристофер Грейди,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В состав авианосной ударной группы, возглавляемой атомным авианосцем "Джордж Буш", входят также ракетные крейсеры "Филиппин Си" и "Хью Сити" и ракетные эсминцы "Лабун" и "Тракстон".

Авианосная группа "Джорджа Буша" вошла в акваторию Средиземного моря 2 февраля.