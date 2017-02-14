Четвертый за восемь дней российский губернатор подал в отставку

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев досрочно складывает свои полномочия. Кроме того, на заседании областного правительства он объявил, что решил не выдвигаться на новый срок на предстоящих в сентябре губернаторских выборах.

"Заявление об отставке я подал на имя президента чуть более недели назад. Когда оно будет рассмотрено, я не знаю", - цитирует Ковалева агентство Интерфакс. Губернатор не уточнил, почему принял такое решение, отметив только, что всего в Рязанской области он отработал почти девять лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Ковалев - четвертый губернатор, подавший в отставку за последние восемь дней. Так, в понедельник, 13 февраля, о досрочном сложении полномочий объявил глава Новгородской области Сергей Митин. Он тоже заявил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах.

Кроме того, с такой же формулировкой - об уходе по собственному желанию и неучастии в предстоящих губернаторских выборах - на прошлой неделе с должностями расстались пермский губернатор Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын.