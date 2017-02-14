Армения отправила в Сирию очередной гуманитарный груз

Армения при содействии России отправила в Сирию очередной гуманитарный груз. Как сообщает «Арменпресс», самолет с продовольственными товарами, продуктами питания и товарами первой необходимости вылетел в Сирию из ереванского аэропорта “Эребуни” и приземлился в аэропорту Латакии.

В беседе с журналистами министр обороны Армении Виген Саргсян напомнил, что по поручению президента страны Сержа Саргсяна Армения уже второй раз посылает в Сирию гуманитарный груз.

“В рамках ОДКБ поступило предложение наших российских партнеров о сопоставлении усилий и совместной отправке груза с участием других стран – членов организации. И Республика Армения, отвечая на данное предложение, инициировала доставку этого гуманитарного груза. Мы благодарны России, предоставляющей военные грузовые самолеты и делающей возможной доставку грузов”, - заявил министр.

Саргсян считает данный шаг весьма важным, поскольку и Армения не раз ощущала необходимость в гуманитарной помощи. “Для нас особенно важна помощь сирийскому народу, поскольку мы хорошо помним, как после Геноцида армян Сирия распахнула свои двери и приютила армян, спасшихся от резни и оказавшихся на пути изгнания. Мы все надеемся, что в Сирии как можно быстрее восстановится мир, и люди начнут возвращаться к нормальной жизни. Однако, до того, ка это случится, мы продолжим по мере наших возможностей оказывать помощь сирийскому народу, всем, кто сегодня нуждается в этом”, - отметил министр.

Отправленная из Армении гуманитарная помощь будет распределена среди нуждающихся через действующие в Сирии различные армянские и международные структуры.

“В общей сложности, мы отправили в Сирию 40 тонн груза. Из Латакии он будет доставляться всем нуждаюшимся”, - уточнил Саргсян.

Министр добавил, что в качестве гуманитарной помощи Армения отправляет в Сирию продовольствие и товары первой необходимости, все, что может понадобиться оказавшимся в тяжелых условиях людям.

Он добавил, что гуманитарная помощь будет распределяться вем нуждающимся, независимо от национальных или этнических признаков. “Я убежден, что будет найден способ доставить эту помощь всем, кто в этом нуждается, независимо от их национальной принадлежности”, - заключил Саргсян.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Армении Иван Волынкин, в свою очередь, выразил уверенность, что все пройдет успешно, и отправляемый гуманитарный груз будет доставлен всем нуждающимся сирийцам. Он также выразил надежду, что за этой отправкой последующ и другие. “Естественно, это будет зависеть от погодных условий. В любом случае, я считаю, что будет погружен еще один самолет”, - подчеркнул посол.