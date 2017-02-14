Макрон продолжает лидировать среди популярных политиков Франции

Экс-министр экономики Франции, кандидат в президенты страны Эммануэль Макрон по-прежнему лидирует среди популярных политиков Франции, несмотря на снижение своего рейтинга, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Odoxa.

По данным опроса, 37% французов поддерживают или испытывают симпатию к Макрону в сравнении с другими кандидатами, что на 3% ниже, чем в сентябре прошлого года. Однако только 33% респондентов считают, что он будет хорошим президентом. В сентябре такого мнения придерживались 45% французов. 58% опрошенных полагают, что Макрон пока не представил свою политическую программу, так как у него до сих пор нет "точного видения его проекта для Франции".

Ранее экс-премьер Франсуа Фийон заявил, что "неправильно говорить, что у него (Макрона) нет программы — у него она есть, но он ее скрывает", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Что касается рейтингов популярности других кандидатов на пост президента Франции, то на втором месте идет экс-премьер Ален Жюппе, которого поддерживают 35% жителей Франции. Бывший министр образования Бенуа Амон, увеличивший с сентября свой рейтинг на 10%, занял третье место с 33%. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен поддерживают 25% респондентов. Экс-премьер Франсуа Фийон потерял 10% и опустился на 10 позицию с 22%.

Опрос проводился с 8 по 9 февраля 2017 года. В нем приняли участие 1001 человек старше 18 лет.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.