Азербайджан обеспокоен заявлением Олланда о карабахском урегулировании

Заявление президента Франции Олланда о том, что карабахский конфликт должен быть урегулирован на основании права наций на самоопределение, очень обеспокоил Азербайджан. На заседании меджлиса Азербайджана 14-го февраля депутат Азай Гулиев даже призвал направить Франции ноту протеста. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Haqqin.az.

Депутат подчеркнул, что во время встречи с армянами Олланд выразил свою поддержку праву наций на самоопределение. «Это является очевидным проявлением про-армянской политики»,- сказал Азай Гулиев, предложив направить Франции ноту протеста.

Он обратил всеобщее внимание на то, что НКР чаще всего посещают именно представители Франции.

В ходе ежегодного ужина Совета по координации армянских организаций Франции заявил президент Франции Франсуа Олланд сказал, что готов обсудить вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта с президентом Армении Сержем Саргсяном в ходе визита последнего в Париж.

«Франция несет особую ответственность в этом вопросе в качестве страны-сопредседателя Минской группы вместе с США и Россией. Мы спешим, и спешка на самом деле существует, чтобы найти решение этой проблемы, так как ужасные инциденты 2-4 апреля прошлого года напомнили нам, что каждый день или почти каждый день в Карабахе умирают люди в результате конфликта. Таким образом, мы должны действовать, чтобы предотвратить столкновения», - сказал президент Франции.

«Бои закончились, начался диалог и достигнуто соглашение о прекращении огня, но мы не можем быть удовлетворены прекращением огня, так как это не является решением проблемы. Мы должны начать реальные переговоры, направленные на урегулирование конфликта. Будет большой ошибкой думать, что ситуация стабилизировалась. Мы должны обратиться к элементам урегулирования конфликта, закрепленным в Мадридских принципах. Мы также знаем, что, когда будут применены эти принципы, они должны быть основаны на праве народа Нагорного Карабаха на самоопределение, следовательно, с целью принятия шагов по этому пути Франция организует новую встречу с Арменией и Азербайджаном», - подчеркнул Франсуа Олланд.