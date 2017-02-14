Премьер Британии отклонила петицию за отмену госвизита Трампа

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй формально отклонила подписанную 1,8 миллиона британцев петицию за отмену госвизита президента США Дональда Трампа, сообщила во вторник газета Telegraph.

"Правительство полагает, что президенту США должно быть позволено совершить государственный визит. Мы с нетерпением ожидаем возможности приветствовать президента Трампа, когда окончательно будет решен вопрос даты и приготовлений", — говорится в ответе правительства на петицию, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Правительство завило, что "принимает во внимание жесткую позицию, подкрепленную множеством подписей под петицией, но саму петицию не поддерживает".

Британский парламент обсудит петицию за отмену госвизита Трампа уже на следующей неделе 20 февраля.

Приглашение королевы Елизаветы Второй посетить Великобританию с госвизитом передала Трампу премьер Великобритании Тереза Мэй во время недавней поездки в Вашингтон.