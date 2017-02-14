В семи губерниях Турции прошли новые аресты членов Рабочей партии Курдистана - РКК

В Турции продолжается одновременная операция против Рабочей партии Курдистана (РКК). В семи губерниях Турции прошли новые аресты членов Рабочей партии Курдистана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

АТО проходит в Стамбуле, Анкаре, Ване, Муше, Адана, Анталии и пр. Было задержано 86 человек.

Накануне в Стамбуле была проведена одновременная операция против Рабочей партии Курдистана (РКК) сразу по 104 адресам. В результате операции задержали 70 членов Рабочей партии Курдистана, по некоторым адресам были изъяты оружие и боеприпасы. Турецкие правоохранители продолжают поиски подозреваемых.