В результате взрыва на угольной шахте в Китае погибли восемь человек

Восемь шахтеров стали жертвами взрыва на угольной шахте «Цзубао» в центральной китайской провинции Хунань. Об этом сообщает «Синьхуа».

Взрыв произошел рано утром, 14 февраля. В момент аварии в забое находилось 29 шахтеров. Самостоятельной выйти на поверхность удалось 17 горнякам,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Спасатели обнаружили живым одного шахтера и вытащили его из шахты. Судьба еще троих рабочих неизвестна. На месте аварии продолжается поисковая операция.