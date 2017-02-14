Помощь, оказываемая Армении со стороны Франции, выросла в 5 раз: посол Франции

После США и Германии, Франция является страной, оказывающей Армении наиболее весомую помощь. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

«2016 был довольно насыщенным годом – как в смысле 2-сторонних отношений, так и с экономических позиций. Состоялся ряд визитов. Был подписан договор с компанией по водоснабжению. Французское агентство по развитию выделило на строительство водохранилища в Веди 75 млн евро, Армении был предоставлен бюджетный кредит в размере 40 млн евро. Развивалась и отрасль образования: в Армяно-французском университете создана сеть бывших выпускников, котрые будут поддерживать связи между выпускниками Армяно-французского университета»,- сказал посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

Он подчеркнул, что судя по цифрам оказываемой помощи, помощь, оказываемая Армении со стороны Франции, выросла в 5 раз.

Как сказал посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье, есть еще важные программы, которые будут обсуждены, и встречи, которые состоятся.