Франция готова принять встречи на высоком уровне по вопросу карабахского урегулирования: посол Франции

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ не жалеют усилий для создания платформы для диалога в переговорах по вопросу карабахского урегулирования. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Ереване сказал посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

«Все три страны-сопредседателя уверены, что альтернативы мирному урегулированию карабахского вопроса нет. Создавшееся положение не может удовлетворять ни одну из сторон, поскольку жертвы с обеих сторон продолжаются по сей день и после апрельских событий. Это не может продолжаться»,- сказал посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

По его словам, для разрешения конфликта необходимо осуществлять договоренности, достигнутые на встречах на различном уровне.

«Как только момент созреет, Франция готова принять встречи на высоком уровне по вопросу карабахского урегулирования, как сказал об этом недавно президент Олланд. В конце концов, в любом контексте надо осознать, что решение конфликта зависит не от посредников: оно обусловлено политической волей сторон»,- сказал посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.