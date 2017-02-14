Турецкие деятели осудили поведение Азербахджана в отношении блогера Лапшина

Бывший депутат турецкого Меджлиса и основатель Партии зеленых Уфук Урас и правозащитник Шанар Юрдатапан призвали Азербайджан освободить выданного им блогера Лапшина. Как передает «Арменпресс», об этом пишет колумнист T24.com.tr Раффи Хермон Аракс.

В ответ на призыв депутат НС Армении Арагаца Ахояна осудить преследования журналистов, Урас сказал, что надо немедленно освободить блогера Лапшина.

Правозащитник Шанар Юрдатапан обвинил образ действий властей Азербайджана. По его словам, Азербайджан можно отнести к тем государствам, где власти создают полицейский режим, чтобы удержаться на месте.

5-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.

Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам службы государственной безопасности Азербайджана. Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует Лапшину посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении блогера дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.