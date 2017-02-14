Армянские студенты в Канаде преподали урок международного правоведения замминистра ИД Беларуси

13-го февраля в Карлтонском университете Оттавы с лекцией на тему «Беларусь и ее соседи» выступил замминистра ИД Беларуси Олег Кравченко. Как передает «Арменпресс», на лекции присутствовали и представители Союза армянских студентов Оттавы с представителями Айдата.

В конце лекции прозвучали вопросы, и армянские студенты обрушили на замминистра ИД Беларуси Олега Кравченко лавину вопросов по поводу экстрадиции блогера Лапшина, и вообще, по поводу прав человека в Беларуси, на которые замминистра ИД Беларуси Олег Кравченко отвечал смущенно и противоречиво.

В ходе лекции замминистра ИД Беларуси Олег Кравченко проводил параллели между Канадой и Беларусью, а на вопрос о том, каким образом Лукашенко занимает пост президента Беларуси, ответил, что безупречных стран нет.

По поводу экстрадиции блогера Лапшина он дословно сказал: «Иногда конвенции СНГ могут противоречить конвенциям ООН», что полностью разоблачает истинный стиль действий Беларуси – достаточно далекий от конвенций ООН и других международных актов.