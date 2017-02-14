В Нью-Йорке устроили показ мод для домашних животных

В Нью-Йорке прошел New York Pet Fashion Show — крупнейший в мире показ мод для домашних животных. Об этом сообщает ABC News.

На ежегодное мероприятие, которое проводится в 14 раз, приехали более 700 человек из 10 стран. В роли моделей выступали кошки, собаки, несколько крыс и одна ящерица.

Питомцев, наряженных в замысловатые костюмы в стиле костюмов разных народов мира, на подиум выносили их хозяева. Часть показа была посвящена Бродвею,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Издание Metro сообщает, что обладателями премии «Золотая лапа» стала пара чихуахуа и йоркширский терьер в костюмах скелетов с мексиканского дня мертвых.