Время в Ереване: 11:07:36,   14 Февраль

В Парке влюбленных будет установлен памятник Давида Ереванци «Влюбленные»


На заседании Совета старейшин Еревана, которое вел мэр Еревана Тарон Маргарян, было одобрено решение об установлении в Парке влюбленных памятника Давида Ереванци «Влюбленные». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Автор памятника – скульптор Давид Ереванци (Бабаян), чьи произведения украшают многие города мира.

Памятник, подаренный Еревану, был одобрен худсоветом при мэрии Еревана.



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