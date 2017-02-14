В Парке влюбленных будет установлен памятник Давида Ереванци «Влюбленные»

На заседании Совета старейшин Еревана, которое вел мэр Еревана Тарон Маргарян, было одобрено решение об установлении в Парке влюбленных памятника Давида Ереванци «Влюбленные». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Автор памятника – скульптор Давид Ереванци (Бабаян), чьи произведения украшают многие города мира.

Памятник, подаренный Еревану, был одобрен худсоветом при мэрии Еревана.