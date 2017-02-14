В конгрессе США требуют от ФБР провести закрытый брифинг о контактах Флинна

Члены палаты представителей США, конгрессмены Демократической партии Джон Коньерс и Элайджа Каммингс призвали ФБР и минюст провести брифинг по поводу возможных контактов с представителями РФ экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Конгрессмены считают, что Флинна должны были уволить "еще три недели назад". "Теперь мы в конгрессе должны знать, кто санкционировал его действия, кто допустил их и разрешал ему по-прежнему иметь доступ к наиболее чувствительной информации, касающейся национальной безопасности, несмотря на то, что знал о рисках", — говорится в совместном заявлении Коньерса и Каммингса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В то время как республиканцы в конгрессе закрыли глаза на свои конституционные обязанности по поводу контроля за этими вопросами, мы, демократы, считаем, что эта новая информация (о возможных контактах Флинна с РФ) служит основанием для проведения конфиденциального брифинга со стороны всех соответствующих ведомств, в том числе министерства юстиции и ФБР, и как можно скорее, до четверга, 16 февраля. Мы передадим этот запрос в ФБР и минюст этим вечером", — сообщили конгрессмены в понедельник.