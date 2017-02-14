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В продуктовом магазине села Лернанист произошел взрыв: есть жертвы и раненые


В МЧС Армении в 10:15 14-го февраля  было получено сообщение о том, что в продуктовом магазине села Лернанист Котайкской области произошел взрыв: по предварительным сведениям, есть 2 жертвы и 2 раненых.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали боевой расчет, спецспасательный отряд, оперативная группа и психологи.

Пострадавшие были доставлены в МЦ Раздана. 



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