В продуктовом магазине села Лернанист произошел взрыв: есть жертвы и раненые
В МЧС Армении в 10:15 14-го февраля было получено сообщение о том, что в продуктовом магазине села Лернанист Котайкской области произошел взрыв: по предварительным сведениям, есть 2 жертвы и 2 раненых.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали боевой расчет, спецспасательный отряд, оперативная группа и психологи.
Пострадавшие были доставлены в МЦ Раздана.
09:16, 13.02.2017
Предстоящие новости: 13.02. 2017
09:07, 10.02.2017
Предстоящие новости: 10.02.2017
- 13:31 Макрон продолжает лидировать среди популярных политиков Франции
- 12:59 Премьер Британии отклонила петицию за отмену госвизита Трампа
- 12:53 В результате взрыва на угольной шахте в Китае погибли восемь человек
- 12:22 В Нью-Йорке устроили показ мод для домашних животных
- 12:19 В конгрессе США требуют от ФБР провести закрытый брифинг о контактах Флинна
- 12:10 Как голосовать: о новом порядке голосования
- 11:58 В продуктовом магазине села Лернанист произошел взрыв: есть жертвы и раненые
- 11:52 Переговоры ЕС-Армения близятся к завершению: Жан-Франсуа Шарпантье
- 11:40 CNN сообщил о планах Трампа расширить команду по работе с соцсетями
- 11:19 Генсек Совета арабских стран проведет переговоры в Тбилиси
- 11:09 Генсек ООН призвал реформировать Совет Безопасности
- 11:01 Дискриминация национальных меньшинств является частью государственной политики Азербайджана: Виген Саргсян
- 10:48 Акции Apple завершили торги на рекордных $133
- 10:43 В убийстве лидера Ку-клукс-клана обвинили его супругу и пасынка
- 10:36 Сенат США утвердил Стивена Мнучина на пост министра финансов
- 10:28 Совет Безопасности ООН осудил запуск баллистической ракеты в КНДР
- 10:22 Турецкие ВС нанесли новые удары на севере Сирии
- 10:19 Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта
- 10:17 Ереванский концерт Дзах Арута обещает незабываемый вечер: Хачик Егоян
- 10:13 Нацгвардия Калифорнии приведена в полную готовность на случай прорыва плотины
- 10:06 Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
- 09:53 По причине метели закрыта дорога Берд-Чамбарак
- 09:49 Ситуация на линии соприкосновения НКР оставалась этой ночью относительно спокойной
- 09:16 Новые гостиницы и рабочие места: в Цахкадзоре планируют увеличить число туристов
- 09:10 Предстоящие новости: 14.02.2017
- 13.02-22:00 За прошедшие 3 дня в республике произошли 19 ДТП, в результате чего погиб один человек, 45 получили телесные повреждения
- 13.02-21:42 Предстоящие на 14 февраля мероприятия
- 13.02-21:16 В Анкаре пока не готовы подтвердить участие в переговорах по Сирии в Астане
- 13.02-19:17 Резкий поворот на выборах главы Армянской патриархии Стамбула: епископ Саак Машалян заявил о своем уходе в отставку
- 13.02-19:00 В Армении есть труднопроходимые автодороги
- 13.02-18:57 Правительством Армении собран 341 инвестиционный проект общей стоимостью в 3,2 млрд долларов
- 13.02-18:54 Экспорт драгоценных и полудрагоценных камней увеличился на 73,9%
- 13.02-18:31 Самвел Санамян назначен советником премьер-министра Армении
- 13.02-18:04 Предстоящие на 14 февраля мероприятия
- 13.02-17:58 Личности трех иностранных членов преступной группировки выяснены
22:10, 09.02.2017
Просмотрели 3507 раз Александр Лапшин никогда не проходил по реестру Интерпола и не находился в международном розыске
20:33, 11.02.2017
Просмотрели 1005 раз Шахин Мирзоев сбежал с семьей из Азербайджана в Армению и попросил у властей РА временного убежища
21:17, 07.02.2017
Просмотрели 796 раз Намереваясь выдать Лапшина Азербайджану, белорусские власти демонстрируют, что ставят политическую выгоду выше демократических норм: МИД НКР
11:40, 08.02.2017
Просмотрели 707 раз Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
20:50, 10.02.2017
Просмотрели 663 раз Действующие в сфере программного обеспечения 30 армянских компаний вошли в список 1000 крупнейших налогоплательщиков страны