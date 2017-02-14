Переговоры ЕС-Армения близятся к завершению: Жан-Франсуа Шарпантье

Посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье ожидает в ближайшее время завершения переговоров по рамочному соглашению ЕС-Армения. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 14-го февраля.

«Есть пока несколько пунктов, по которым предстоит прийти к согласию. По моему мнению, переговоры ведутся в довольно благоприятных условиях, думаю, что скоро будет подписан 2-сторонний договор»,- сказал он.

Как сказал посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье, подписание договора расширит сотрудничество ЕС—Армение, и, как следствие, сотрудничество между Францией и Арменией в различных областях: политического диалога, экономики, правовых вопросов, помощи в построении экономики и демократии и пр.