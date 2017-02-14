CNN сообщил о планах Трампа расширить команду по работе с соцсетями

Президент США Дональд Трамп планирует расширить свою команду, которая занимается его аккаунтами в социальных сетях. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации главы государства.

По информации телеканала, в ближайшие дни в Белом доме появятся новые сотрудники, которые будут работать над публикациями главы государства в Twitter, Facebook и Instagram. В настоящее время сообщениями занимается сам Трамп и директор по социальным сетям Дэн Скавино. Последний, как отмечается, публикует посты, которые надиктовывает ему глава государства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В команде бывшего американского лидера, которая занималась соцсетями, было 20 человек. Возглавлял ее Джейсон Голдман, бывший вице-президент Twitter по разработке продуктов.

8 февраля телеканал сообщал, что Трамп разочарован тем, как отработал первые две недели Шон Спайсер, который замещает две должности. Помимо представителя Белого дома, он также занимает пост директора по коммуникациям. В связи с этим было принято решение найти напарника и поручить ему связи с общественностью.