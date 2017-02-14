Как голосовать: о новом порядке голосования

Парламентские выборы в апреле этого года пройдут в соответствии с новым избирательным кодексом, в котором претерпел изменения и порядок голосования.

Впервые регистрация избирателей будет производиться с помощью технических устройств, процедура довольно сложная и запутанная, что может привести к сложностям для избирателей.

Каждая партия или блок будут иметь свой бюллетень для голосования. На одной стороне будет название партии или блока, на обратной стороне – рейтинговый список данной организации с именами кандидатов. Бюллетень для голосования вкладывается в конверт, не складывая – в развернутом виде.

Для регистрации избирателя надо будет взять отпечаток его правого указательного пальца, после чего техническое устройство выдаст талон для голосования.

С учетом этих и других изменений, «Арменпресс» представляет новый порядок голосования.

В день голосования гражданин заходит на избирательный участок, представляет техническому специалисту документ, удостоверяющий его личность – паспорт, ИД-карту, временное удостоверение личности, выданное полицией.

Технический специалист проверяет личность избирателя вводом данных в техническое устройство. Если избиратель уже голосовал где-то, на экране загорится красный свет. Приглашается полицейский, который далее выясняет обстоятельства дела.

Если гражданин не зарегистрирован на данном избирательном участке, на экране загорится желтый свет, и гражданина приглашают выйти с данного участка.

Если устройство не может считать данные документа, специалист вводит их сам. В случае полного соответстствия данных, на экране загорится зеленый свет. Тогда избиратель сдает отпечаток пальца и устройство выдает талон для голосования.

С паспортом и талоном избиратель подходит к члену комиссии, который регистрирует его в журнале, и отдает ему свой талон. Избиратель подписывается напротив своего имени в регистрационном журнале, член комиссии ставит рядом с его подписью свое персональное клеймо.

В регистрационном журнале данные из паспорта или удостоверения личности не записываются. Если гражданин не в состоянии подписаться сам, он просит о помощи кого-то, кроме членов комиссии.

После регистрации избиратель подходит к другому члену комиссии, представляет свой талон и получает бюллетени и конверт. Надо обратить внимание, чтобы ему были выданы бюллетени всех организаций, принимающих участие в выборах. Затем избиратель проходит в кабинку для тайного голосования.

Гражданин прежде выбирает партию или блок, и на первой странице бюллетеня не делает никаких пометок.

На обороте он отмечает выбранную им кандидатуру, не складывая бюллетень вкладывает его в конверт. Неиспользованные бюллетени бросают в особый ящик.

Комиссия обеспечивает тайну голосования. Гражданин не должен оставлять талон в кабине. Если он не в состоянии проголосовать сам, то он должен попросить о помощи кого-либо, кто не является членом комиссии, доверенным лицом, представителем СМИ, наблюдателем. Если гражданин думает, что сделал ошибку, то он должен попросить председателя комиссии выдать ему новый набор бюллетеней.

После голосования гражданин подходит к урне для голосования, член комиссии берет у него талон и, не отбирая конверт, клеит самоклеющуюся марку в прорезь на конверте, после чего открывает щель в урне, куда избиратель опускает конверт, затем уходит с участка.

Очередные парламентские выборы в Армении состоятся 2-го апреля 2017 года, заявки о регистрации в ЦИК должны быть поданы 6-16-го февраля, списки по округам и по пропорциям должны быть представлены в ЦИК 16-26-го февраля; предвыборная агитация начнется 5-го марта.