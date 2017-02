Генсек Совета арабских стран проведет переговоры в Тбилиси

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Абдулатиф бин Рашид Аль Заяни прибыл в Грузию с визитом, который продлится до 16 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Грузии. В ходе визита иностранный гость проведет встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьером Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и главой МИД Михаилом Джанелидзе. "На встречах будут обсуждены вопросы партнерства и углубления сотрудничества по различным направлениям между Грузией и странами ССАГПЗ", — говорится в сообщении МИД,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Кроме того, планируется подписание меморандума о взаимопонимании между внешнеполитическим ведомством Грузии и Генеральным секретариатом ССАГПЗ. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf) основан в 1981 году, в него входят шесть государствам: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Его деятельность охватывает сферы политики и экономики, обороны, безопасности, информации, культуры, здравоохранения и образования.