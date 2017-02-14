Дискриминация национальных меньшинств является частью государственной политики Азербайджана: Виген Саргсян

Поступок Шагина Мирзоева, попросившего временное убежище в Армении, является еще одним доказательством тому, что дискриминация национальных меньшинств является частью государственной политики Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр обороны Армении Виген Саргсян.

«Получив подобную просьбу от гражданина Азербайджана, мы сразу же обсудили ее и пришли к выводу, что у нас нет оснований для отказа»,- сказал министр обороны Армении Виген Саргсян.

Он добавил, что в сотрудничестве с международными организациями Армения сделает все, чтобы защитить права гражданина Азербайджана и найти для него постоянное убежище.

К властям Армении обратился гражданин Азербайджана Шагин Мирзоева, попросив временное убежище в Армении, поскольку он является по национальности талышем, является членом Совета по талышской культуре, корреспондентом газеты «Толыши Садо». Он был вынужден убежать из Азербайджана, поскольку испытывал давления по этно-религиозным признакам, и приехал в Армению вместе со своей семьей.