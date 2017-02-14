В убийстве лидера Ку-клукс-клана обвинили его супругу и пасынка

Лидер радикальной ультраправой организации Ку-клукс-клан Фрэнк Анкона, найденный мертвым на берегу реки Миссури в городе Белград, был убит. Обвинения в совершении преступления предъявлены его жене и пасынку. Об этом в понедельник, 13 февраля, пишет The New York Times.

По информации издания, Анкона был убит в ходе семейной ссоры, которая произошла в его доме в четверг, 9 февраля. После этого супруга 44-летняя Малисса Анкона и пасынок 24-летний Пол Джинкерсон отвезли тело 51-летнего мужчины к реке, где в субботу, 11 февраля оно и было обнаружено,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на трупе огнестрельные ранения головы. По одной версии, убийство было совершено из дробовика, по другой — из пистолета.