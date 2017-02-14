Сенат США утвердил Стивена Мнучина на пост министра финансов

Сенат США в понедельник вечером утвердил Стивена Мнучина на пост министра финансов страны.

В ходе голосования кандидатура Мнучина набрала 53 голоса, против утверждения проголосовали 47 сенаторов. При том, что в сенате 52 республиканца, 46 демократов и 2 независимых сенатора.

Мнучин стал десятым членом команды президента США Дональда Трампа, которого утвердил сенат. Ранее в должность вступили министры обороны, внутренней безопасности, транспорта, образования, здравоохранения, госсекретарь, постпред при ООН, генпрокурор и директор ЦРУ, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.