Совет Безопасности ООН осудил запуск баллистической ракеты в КНДР

Совет Безопасности решительно осудил последние пуски Северной Кореей баллистических ракет и пообещал принять "значительные меры".

"Члены Совета Безопасности решительно осудили последние запуски баллистических ракет, проведенные КНДР 11 февраля 2017 года и 19 октября 2016 года. Эти запуски являются серьезным нарушением международных обязательств КНДР в рамках резолюций СБ ООН 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321 (2016)", - говорится в заявлении СБ ООН для прессы,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В документе отмечается, что "данные действия способствуют развитию систем доставки ядерного оружия КНДР и усиливают напряженность".

Члены Совбеза вновь выразили сожаление в связи с тем, что "КНДР отвлекает ресурсы на баллистические ракеты, когда население испытывает большую нужду".

"Совет Безопасности продолжит внимательно следить за ситуацией и примет дальнейшие значительные меры, в соответствии с выраженными ранее намерениями Совета", - подчеркивается в заявлении.

В понедельник во второй половине дня состоялись экстренно созванные по инициативе США и Японии закрытые консультации членов Совбеза в связи с ракетным пуском в КНДР

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил запуск Северной Кореей баллистической ракеты и призвал эту страну вернуться на путь денуклеаризации.