Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 10:00 14-го февраля дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, по положению на 10:00 14-го февраля дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта при условии применения цепей.