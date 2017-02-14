Нацгвардия Калифорнии приведена в полную готовность на случай прорыва плотины

Национальная гвардия штата Калифорния приведена в полную готовность для оказания помощи властям и населению в ликвидации последствий возможного бедствия в случае прорыва плотины на озере Оровилл. Об этом в понедельник объявил официальный представитель министерства обороны США Джеффри Дэвис.

В Калифорнии расквартированы около 23 тысяч нацгвардейцев. Как заверил представитель Пентагона, "весь состав" подразделений в этом штате "приведен в состояние готовности" на случай наводнения. Личный состав "готов к действиям", если плотина будет прорвана, добавил он.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун ранее в понедельник ввел режим чрезвычайного положения на территории трех округов - Саттер, Бьютт и Юба. Шериф округа Бьютт Кони Хони информировал на пресс-конференции, что уровень воды в озере "заметно снижается, однако приказ об эвакуации остается в силе". Согласно предварительным сведениям, это распоряжение затрагивает 188 тысяч человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.