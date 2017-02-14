Ереванский концерт Дзах Арута обещает незабываемый вечер: Хачик Егоян

Заслуженный артист Армении, любимый певец Арут Памбукчян – Дзах Арут, не давал концертов в Армении с 2012-го года. 20-го мая состоится его концерт в Ереване, в СКК имени Демирчяна, что станет долгожданным событием для его многочисленных поклонников. Старые и любимые песни, новые произведения, сюрпризы: об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал руководитель организации Yeghoyan Production, режиссер и продюсер Хачик Егоян, который представляет детали ожидаемого концерта Дзах-Арута.

- Как возникла идея организовать в Ереване концерт Дзах Арута?

- Дзах Арут и мой отец (ведущий Артавазд Егоян – авт.) дружили, когда меня еще не было на свете, когда они создали ВИА «Эребуни». Отец много мне рассказывал о Дзах Аруте. Спустя годы, когда он приехал в Армению из США, между нами возникла связь. Я люблю его песни – как и все. 5 лет назад мы начали сотрудничать как деловые партнеры, затем подружились, несмотря на разницу в возрасте. В последние годы Дзах Арута периодически приглашают в Армению, раза два в месяц. Подобная активность и любовь слушателей подтолкнули нас к мысли, что созрел момент для организации концерта, тем более, что во время последнего концерта в 2012 году вход был только по пригласительным билетам, то есть, те люди, у которых не было соответствующих связей, не смогли попасть на концерт. Надо было организовать концерт и для этих людей. Я предложил провести его в мае – в месяц армянских побед. Вся атрибутика концерта будет решена в триколоре.

…В последние годы, когда Дзах Арут приезжал в Армению, мы часто шагали с ним по Северному проспекту. Люди подходили к нему, здоровались, пели, просили спеть с ними. И мы поняли – нужен концерт.

- Каков был отклик Дзах Арута? Он ждет и готовится?

- Очень ждет. Я работаю в сфере шоу-бизнеса уже более 20 лет, но не встречал столь ответственных артистов. Пусть извинят меня мои друзья. Даже для того, чтобы спеть на свадьбе, Дзах Арут готовится 7-10 дней. Он поет без фонограммы даже те песни, которые поет уже 40 лет. Никогда не пел в «минусе».

Концерт называется My Life («Моя жизнь») – это будет своеобразный отчет по результаттам его творческой карьеры.

- Не секрет, что Дзах Арут имеет множество любимых произведений. Какие из них прозвучат на концерте?

- Концерт будет полон сюрпризов. Каждый поклонник найдет свою любимую песню. Конечно, будут и новые исолнения. Могу сказать, что прозвучит песня на слова Амо Сагяна и музыку Нарека Дуряна My Life («Моя жизнь»). Будут и другие новые песни.

- Расскажите также о деятельности Yeghoyan Production. Какие важные мероприятия вы успеки организовать?

- В свое время наша организация называлась «ГАХЕКС», затем мы изменили наименование, и уже 7 лет, как выступаем в качестве Yeghoyan Production. Мы организовали множество мероприятий, многие из которых нашли большой отклик. Например, мы собрали пятерых Арсенов Григорянов, и с их помощью в 2007 году организовали интересное шоу.

Из последних достижений – фотовыставка «100 дверей», посвященная 100-летию Геноцида армян. Мы ведем активную деятельность.

- Какие планы на будущее?

- Целей много, не хочу пока говорить. Если выживу после концерта Дзах Арута, поговорим о следующей программе (шутит - авт.). Призываю людей прийти на концерт, обещаю вам незабываемое зрелище. Мы вкладываем в этот концерт всю нашу энергию.