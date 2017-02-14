Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа

Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Данную информацию подтвердили в Белом доме.

Изначально с таким утверждением выступила телекомпания CNN, ссылаясь на источники. Сообщение об отставке Флинна, по информации телекомпании, последовало после того, как газета The Washington Post (WP) и агенство Associated Press (AP) распространили информацию, что минюст США делал предупреждение в адрес Белого дома о том, что Флинн поставил себя в компрометирующее положение из-за контактов с Кремлем.

В пресс-службе Белого дома также сообщили, что исполняющим обязанности помощника президента США по национальной безопасности назначен генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации CNN, преемником Флинна может стать бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петрэус. Телекомпания уточнила, что в ближайшее время Петрэус посетит Белый дом.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила о том, что Флинн еще в декабре 2016 года якобы обсуждал с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком антироссийские санкции по телефону.

Издание утверждает, что в Белом доме некоторые сочли переговоры будущего помощника президента и российского посла нецелесообразным и потенциально неправомерным сигналом для Москвы о том, что санкции могут быть ослаблены.



ФОТО:AP