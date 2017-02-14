Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 14-го февраля в Масисе, Талине, Маралике, Артике, Севане, Ноемберяне, Ехегнадзоре, Вайке, Сисиане, и Мегри на дорогах идет снег.

По причине метели закрыта дорога Берд-Чамбарак.

В Иджеване, Ноемберяне, Горисе и на перевале Варденяц – местами гололед.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.