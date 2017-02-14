Ситуация на линии соприкосновения НКР оставалась этой ночью относительно спокойной
Ситуация на линии соприкосновения НКР оставалась этой ночью относительно спокойной. Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 35 раз, более 400 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР. В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь с 13-го на 14-е февраля азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 35 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 400 раз стреляла в сторону армянских позиций.
Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи».