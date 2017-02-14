Ситуация на линии соприкосновения НКР оставалась этой ночью относительно спокойной. Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 35 раз, более 400 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР. В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь с 13-го на 14-е февраля азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 35 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 400 раз стреляла в сторону армянских позиций.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи».