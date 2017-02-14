Предстоящие новости: 14.02.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 14-го февраля, состоится пресс-конференция посла Франции в Армении

Жана-Франсуа Шарпантье. Он осветит отношения Армения-Франция, а также вопросы по переговорам Армения-ЕС.

Сегодня, 14-го февраля, состоится заседание политическогоальянса «ЕЛК» - «Светлая Армения», «Республика», «Гражданский договор». Будут опубликованы их предвыборные списки.

Сегодня, 14-го февраля, в отделении «Айпост» в аэропорту «Звартноц» министр юстиции Армении Арпине Ованнисян примет участие в открытии единого офиса предоставления государственных услуг.

В Министерстве образования и науки Армении состоится подписание меморандума о сотрудничестве в сфере обучения демократии и правам человека. В церемонии птимут участие министр образования и науки Армении Левон Мкртчян и директор ОО «Армянский Сивитас» Александр Шагафян.

В Суде общей юрисдикции административного района Шенгавит состоится заседание по делу о признании ЗАО «Завод Наирит» банкротом.

В Ереване состоится Форум на тему «Дальнейшие шаги, связанные с обязательствами международных наблюдательских миссий на выборах». Форум организован Советом Европы.

Сегодня, 14-го февраля, состоится презентация второго этапа программы «Повышение конкурентоспособности направленных на экспорт отраслей Армении посредством модернизации и увеличения доступности рынка».

Сегодня, 14-го февраля, состоится пресс-конференция заместителя министра финансов Армении Давида Ананяна на тему: "Изменения в Налоговом кодексе: установление новых механизмов по линии налога на имущество". В рамках налоговых реформ, направленных на формирование эффективной системы в сферах бухгалтерского учета и внешнего аудита частного сектора, предусмотрена разработка новых правовых актов, регулирующих сферу, а также внесение соответствующих изменений в действующие правовые акты.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.