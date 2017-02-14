Новые гостиницы и рабочие места: в Цахкадзоре планируют увеличить число туристов

В течение зимнего сезона Цахкадзор посетили уже 120 тысяч человек – как из Армении, так и из-за рубежа. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал вице-мэр Цахкадзора Гарик Айрапетян, который отметил, что это число уже превышает показатели прошлого года.

«В этом году число посетителей уже превышает показатели прошлого года на 1000-1200 человек. Спрос довольно большой. В основном, к нам едут из стран бывшего СССР – из РФ, Беларуси и др. Довольно часто приезжают представители аккредитованного в Армении дипкорпуса»,- сказал вице-мэр Цахкадзора Гарик Айрапетян.

По его словам, в Цахкадзоре имеется вся инфраструктура для организации зимнего туризма – канатная дорога, лыжные трассы. Выпало много снега. Как сказал вице-мэр Цахкадзора Гарик Айрапетян, приехать сюда хотят многие, сейчас в гостиницах уже не хватает мест.

В Цахкадзоре действуют 42 гостиницы и гостевых домов. В данный момент они обеспечивают около 5200 спальных мест. День проживания стоит, начиная с 5000 драмов, доходя 80000 драмов, т.е., предложение есть для разных категорий туристов.

«Исходя из спроса, в Цахкадзоре есть потребность в новых гостиницах и гостевых домах. Праавительство Армении планирует направить сюда инвестиции для дальнейшего развития туризма. Мы уже представили программы по ряду направлений»,- сказал вице-мэр Цахкадзора Гарик Айрапетян.

По его словам, владельцы гостиниц достраивают новые флигели, расширяются. Процесс этот идет неустанно. Параллельно, растет число рабочих мест. Здесь работают местные и окрестные жители: из окрестных общин в Цахкадзоре работает около 1000 человек.

Мэрия Цахкадзора активно работате с армянскими и зарубежными туроператорами, представляя Цахкадзор на международных выставках в качестве горнолыжного курорта.

Премьер-министр Армении арен Карапетян посетил 1-го февраля с рабочим визитом Котайк. В Цахкадзоре он с руководителями области обсудил проблемы в области и перспективы ее развития. Мэр Цахкадзора представил программу развития города, направленную на развитие туризма и гостиничного бизнеса.