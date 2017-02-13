В Анкаре пока не готовы подтвердить участие в переговорах по Сирии в Астане

Анкара пока не может подтвердить свое участие во встрече в Астане по Сирии 15-16 февраля. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил представитель МИД Турции в понедельник.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что на следующее заседание в рамках астанинского процесса по сирийскому урегулированию приглашены все участники первой встречи в январе, а также Иордания. Дамаск в понедельник подтвердил, а вооруженная оппозиция Сирии пока не подтвердила свое участие во встрече в Астане.

"Пока мы не можем поделиться информацией о нашем участии во встрече в Астане и о вопросах, которые там будут обсуждаться", — сказал собеседник агентства.

На первой встрече по сирийскому урегулированию в Астане 23-24 января делегацию Турции возглавлял замглавы МИД Седат Онал.