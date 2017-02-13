За прошедшие 3 дня в республике произошли 19 ДТП, в результате чего погиб один человек, 45 получили телесные повреждения. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на оперативные сводки полиции Армении, за период времени 10-13-го февраля в республике раскрыты 21 случаев нанесения телесных повреждений из 23, в одном случае обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы, в 5 случаях обнаружены и изъяты наркотики, 26 случаев кражи, 11 – мошенничества, - вымогательства, по 3 случая компьютерных преступлений и хулиганства, 1 случай уклонения от уплаты налогов.. Из совершенных ранее раскрыты по 2 случая грабежа и уничтожения имущества, 4 случая кражи.